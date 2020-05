Gérard de Nerval, Œuvres complètes, sous la direction de Jean-Nicolas Illouz,

T. X, La Bohême galante – Petits châteaux de Bohême,

édition de Jean-Nicolas Illouz,

Paris, Classiques Garnier, collection "Bibliothèque du XIXe siècle", 2020.

EAN13 : 9782406094401.

Publiés tous deux en 1852, issus d’une matrice commune mais ne se recoupant pas, La Bohême galante et les Petits châteaux de Bohême entremêlent trois fils d’écriture : – un fil historique, qui fait rétrospectivement de la vie de bohème, au Doyenné en 1835, le lieu commun d’une génération ; – un fil autobiographique, qui est l’occasion, moins d’un dévoilement de soi, que d’une fugue perpétuelle ; – et un fil poétique, qui change la forme ancienne du prosimètre en une rhapsodie de vers et de prose, – Nerval recousant ensemble ses textes passés pour chercher dans la diversité de leurs combinaisons possibles le chiffre d’un « Destin ».

Table des matières

Abréviations

Bohème, fugue, et rhapsodie : La Bohême galante et les Petits châteaux de Bohême — par Jean-Nicolas Illouz

Note sur l’établissement, l’histoire et la composition des textes

La Bohême galante

I. Premier château

II. Le Théophile

III. La Reine de Saba

IV. Une femme en pleurs

V. Interruption

VI. Les Poètes du XVIe siècle

VII. Explications

VIII. Musique

IX. Un jour à Senlis

X. Vieilles légendes

XI. Vieilles légendes françaises (suite)

XII. Visite à Ermenonville

XIII. Ermenonville

XIV. Ver

XV. Ver

Petits châteaux de Bohême

À un ami

Premier château

Odelettes

Second château

Corilla

Troisième château

Mysticisme

Lyrisme

Annexe

Manuscrit de La Bohême galante

Index des noms

Bibliographie