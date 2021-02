Gérard de Nerval

Les Nuits d’octobre suivi de Contes et Facéties,

Édition de Jean-Nicolas Illouz et Gabrielle Chamarat

Paris, Classiques Garnier, coll. Classiques Jaunes, 2021

EAN : 9782406107729

211 pages

11 €

DESCRIPTION

Les Nuits d’octobre expérimente un réalisme inséparable de la fantaisie, tandis que Contes et Facéties mêle le conte bousingot, le canard journalistique et le conte folklorique. À l’orée du Second Empire, cette manière bohème revêt une valeur d’opposition. L’édition rigoureuse du texte ainsi que le riche appareil critique en font une édition de référence.

Table des matières