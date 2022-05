Parution du deuxième titre de la collection « Arts » des Éditions de l’Institut du Tout-Monde. Un essai important, tiré de l’une des thèses fondamentales établies ces dernières années au sujet de l’œuvre d’Édouard Glissant. Dans Édouard Glissant et la poétique des arts, Géraldine Banaré construit l’approche à la fois rigoureuse et intuitive qui manquait à l’étude des relations d’Édouard Glissant aux arts plastiques. Loin de toute considération surplombante, le propos de Géraldine Banaré fait le pari d’une immersion dans l’œuvre et la pensée de Glissant pour examiner la place qu’y occupe le regard porté sur l’art. C’est à ce prix qu’elle y décèle un lien consubstantiel aux arts de la représentation, conçus en profondeur comme une « suggestion du monde », de la part d’un écrivain qui fréquenta les artistes tout au long de son parcours de création. Nous sommes heureux de pouvoir diffuser aujourd’hui ce jalon essentiel, qui fera date dans la recherche glissantienne.

Pourquoi et comment Édouard Glissant rallie-t-il les univers des peintres et des sculpteurs pour transcrire sa pensée poétique de la matière transmuable du Monde ? Entre 1956 et 2011, Édouard Glissant aura écrit plus d’une soixantaine de préfaces de catalogues d’exposition pour des galeries parisiennes : la galerie du Dragon (de 1956 à 1990), la galerie Le Point Cardinal (1979), la galerie Albert Loeb (1985), la galerie Patrice Trigano (1987), la galerie Thessa Herold (2002 et 2003), la galerie Templon (2004), la galerie Yvon Lambert (2007)… Il s’agissait avant tout d’inventorier, de rassembler un corpus littéraire et paralittéraire qui était jusque-là dispersé. L’enjeu de cet essai est de saisir la manière dont le poète réinvestit ces écrits liminaires ou de circonstance au cœur de son œuvre. Alain Baudot (1940-2021) auteur d’une Bibliographie annotée d’Édouard Glissant (1993) évoquera à ce titre la « reprise créatrice ».



Dans cet ouvrage issu de sa thèse de doctorat (2020), Géraldine Banaré propose de décrypter la trame de ce geste scriptural polyphonique et protéiforme prolongeant cette relation inédite aux univers des peintres et des sculpteurs désignés par Édouard Glissant : le Cubain Jorge Camacho, le Chilien Roberto Matta, l’Argentin Antonio Seguí, entre autres. Une poétique des arts célébrant ces « imaginaires de la Trace » (Traité du Tout-Monde, 1997), à l’exemple de la Porte du Soleil, mégalithe préincaïque des hauteurs andines sur le site archéologique de Tiahuanaco en Bolivie, qui pourrait incarner la fusion alchimique et métaphorique entre les « Lieux », les imaginaires et les arts.

Voir page dédiée sur le site des Éditions de l'Institut du Tout-Monde