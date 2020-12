Georges Escoffier

Tambours, théâtre et Te Deum. Pour une socio-économie de la musique à l’âge des Lumières

Paris, Classiques Garnier, coll. Musicologie, 2020

EAN : 9782406098874 — 607 p. — 56,00 €

L’étude de la situation des musiciens d’une ville moyenne, des plus modestes aux plus prestigieux, révèle d’importantes mutations dans leur condition sociale, entre appartenance et précarité. Des cris des rues aux chansons, des motets à l’opéra-comique et au concert, tout un contexte social résonne.

