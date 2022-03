Horatio est l'ami dévoué auquel le prince Hamlet confie le soin de raconter son histoire. Georges Banu s'attribue métaphoriquement ce rôle afin de livrer les portraits de grands maîtres de la scène européenne dont il a été proche et de conserver leurs aveux, legs de la pensée orale propre au théâtre.

Une occasion unique d'accéder à l'intimité de ces “princes” qui, de Jerzy Grotowski et Peter Brook à Ariane Mnouchkine et Eugenio Barba, de Giorgio Strehler, Patrice Chéreau, Peter Stein à Robert Wilson et Krzysztof Warlikowski, Anatoli Vassiliev ou Pippo Delbono, se trouvent réunis dans ce panorama personnel associant témoignages biographiques et aphorismes théoriques.

Georges Banu, comme Horatio, nourrit ses récits de la proximité avec ces hérauts légendaires, et en même temps, se dévoile car, comme l'a écrit Emil Cioran : “Il n'y a pas de confession plus profonde que lorsqu'on parle des autres.”

Lire un extrait…

Georges Banu enseigna le théâtre à Paris 3, œuvra au Théâtre national de Chaillot (à l’époque où Antoine Vitez en était le directeur) comme responsable du journal puis de la revue L’Art du théâtre, créa, avec Michelle Kokosowski, l’Académie expérimentale des théâtres, codirigea la revue Alternatives théâtrales. Il aborde ici, une fois de plus car ses livres sur le sujet sont nombreux, ses relations avec un art auquel on peut dire qu’il a voué son temps et ses amours. Mais il le fait à sa manière à lui, qui ne ressemble à aucune autre.