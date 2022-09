Parution de livre



George Sand, Oeuvres complètes sous la direction de Béatrice Didier. 1840. Le Compagnon du Tour de France. Édition par Martine Watrelot.

Le Compagnon du Tour de France, roman paru en 1840, est le fruit d’une rencontre d’exception entre George Sand et un menuisier inconnu, Agricol Perdiguier, dont Le Livre du Compagnonnage inspire la romancière. Bousculant les attentes de son lectorat habituel, Sand intègre, dans une fiction pleine de vivacité, des données d’ethnographie ouvrière, des débats politiques questionnant libéralisme et socialisme, et des intrigues amoureuses. L’action se déroule en 1823, lorsque le puissant comte de Villepreux engage des menuisiers pour restaurer les boiseries de son château. Sur fond de complots du Carbonarisme, des personnages de l’élite sociale se confrontent aux compagnons, eux-mêmes enclins à des rivalités internes et des violences que le héros, Pierre Huguenin dit Villepreux l’Ami-du- Trait, s’évertue à faire cesser. Dans cet univers masculin, trois femmes, de castes distinctes (noblesse, bourgeoisie et plèbe), vont nouer avec les ouvriers, des relations contrariées...

En illustrant les capacités du peuple à penser et s’instruire, Sand invite ses lecteurs à rêver à un avenir de l’humanité plus juste et plus fraternel. Si l’œuvre est complexe et s’inscrit dans l’histoire du premier XIXe siècle, elle recoupe des problématiques d’actualité sur les droits humains et l’évolution de la société au XXIe siècle.

Martine Watrelot, chercheuse en littérature associée à l’IHRIM ENS/CNRS de Lyon, a édité George Sand et les sciences de la Vie et de la Terre, Clermont-Ferrand, PUBP, 2020 ; contribué au Dictionnaire George Sand, Paris, Champion, 2015. Thèse : Le Rabot et la Plume (2000).

Table des matières :

Introduction

LE COMPAGNON DU TOUR DE FRANCE

Variantes

Carnet de notes préparatoires au roman

Présentation du manuscrit

Les éditions du roman de 1840 à 1869

Relevé des variantes

Dossier de réception

Annexes

Illustration : Affiche publicitaire de librairie par Raffet

Autour du Compagnon du Tour de France par Bernadette Chovelon

Index

Index des noms de personnes et de personnages

Index des noms de lieux et de fleuves

Index des noms d’Institutions

Index des noms d’œuvres et de journaux