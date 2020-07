George Sand comique

Sous la direction de Olivier Bara et François Kerlouégan

UGA éditions

Bibliothèque Stendhalienne

ISBN : 978-2-37747-182-9

Pages : 383

Prix : 25 €

Cet ouvrage collectif, original et novateur, étudie la place du comique, de l’humour et de l’ironie dans l’œuvre autobiographique, romanesque, théâtrale et journalistique de George Sand (1804-1876). Fortement structuré autour de vingt-quatre études, une introduction théorique, historique et esthétique ainsi qu’un entretien avec le metteur en scène Hervé Charton (autour de la comédie improvisée de Sand, Pierrot comédien), il explore ainsi les enjeux littéraires, idéologiques et sociaux du comique sandien. Au croisement de la littérature, de l’histoire, de la stylistique et des études de genre (gender studies), cet ouvrage démontre comment l’étude du rire chez George Sand peut renouveler notre compréhension de son combat social, de sa lutte pour les droits des femmes et de sa recherche constante de nouvelles formes littéraires.

