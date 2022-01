Trad. de l'anglais par Marc Chénetier

Textes extraits du volume Œuvres (Bibliothèque de la Pléiade)



Guerre d’Espagne, sort réservé aux plus pauvres dans les hôpitaux du début du XXe siècle, vocation d’écrivain mêlée de vision politique, formes subreptices de la censure littéraire… Dans ces six textes aux multiples échos avec ses grandes œuvres, l’auteur de 1984 et de Dans la dèche à Paris et à Londres déploie toute la force de son engagement.



« Je le répète, il n’y a pas de livre dénué de préjugé politique. L’idée selon laquelle l’art ne devrait rien avoir affaire avec la politique constitue elle-même une opinion politique. »