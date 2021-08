George Buchanan

Tragédies sacrées humanistes. Tome I

Baptistes siue Calumnia et Iephthes siue Votum

édition de Carine Ferradou

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du théâtre français, 2021

EAN : 9782406109419 — 422 p. — 39 €

Après une introduction replaçant le théâtre sacré de George Buchanan dans le contexte culturel du xvie siècle et la présentation de chaque tragédie, le texte latin de Baptistes siue Calumnia et Iephthes siue Votum est accompagné d’une traduction en français moderne, d’apparats critiques, d’une bibliographie et d’index.

