Genesis, n°49 (2019) : "Une tradition italienne"

sous la dir. de Christian Del Vento, Pierre Musitelli

SUP (Presses Sorbonne Université), 2020.

EAN13 : 9791023106503.

Date de publication : 13/12/2019

Nombre de pages : 184

La tradition littéraire italienne constitue un cas exceptionnel d’un point de vue génétique en raison de la conservation précoce des archives et manuscrits d’auteur. La valorisation et l’étude de cet inestimable patrimoine débutent à la Renaissance, lorsque les hommes de lettres explorent en apprentis, en bibliophiles ou en disciples l’atelier des grands auteurs de la tradition médiévale et humaniste dont les manuscrits apparaissent comme de précieux outils pédagogiques. L’étude génétique se double d’une démarche poétique. Le cas italien se présente ainsi comme un observatoire privilégié pour appréhender au fil des siècles, outre la construction de la figure moderne de l’auteur, la naissance et la formation d’une langue et d’une tradition littéraires qui ont puisé leur richesse dans l’étude des brouillons de maîtres.

Depuis le Codice degli Abbozzi de Pétrarque et les « livres d’auteur » calligraphiés de Boccace, jusqu’aux différentes versions des Délits et des peines de Beccaria et des Fiancés de Manzoni, en passant par les manuscrits préparatoires du Roland Furieux de l’Arioste et les livres annotés du Tasse et d’Alfieri, ce numéro de Genesis accompagne le lecteur dans l’atelier des plus grands écrivains de la tradition italienne, présente leurs « paperasses » et questionne, à travers elles, les processus de la création et de l’interprétation littéraire. Les sections conclusives complètent le dossier thématique en l’ouvrant sur des figures contemporaines : de Gramsci et son « labyrinthe de papier », jusqu’à Erri de Luca, en passant Elsa Morante et Antonio Tabucchi, dont sont présentés et traduits deux inédits.

Sommaire

Présentation • La tradition italienne des manuscrits d’auteur : un patrimoine préservé et une culture littéraire, par Christian Del Vento etPierre Musitelli

ENJEUX • Christian Del Vento, Manuscrits d’auteur, norme linguistique et « critique des variantes » dans la tradition littéraire italienne • Simone Albonico, Pour un retour aux manuscrits de l’Arioste • Paola Italia, Aux origines de la critique des paperasses

ÉTUDES • Claude Cazalé Bérard, Les manuscrits de Boccace. Un terrain privilégié de la critique textuelle philologique et génétique • Franco Tomasi, La bibliothèque du Tasse : problèmes interprétatifs et solutions éditoriales • Pierre Musitelli, Genèses littéraires dans la correspondance de Pietro et Alessandro Verri • Giulia Raboni, Les Fiancés de Manzoni : radiographie d’un texte en mouvement

ENTRETIENS • Beccaria, Gramsci et les « textes en mouvement » : le regard d’un éditeur, entretien avec Gianni Francioni, par Christian Del Vento et Pierre Musitelli • Un monde de papier, entretien avec Erri De Luca et Silvia Acocella, par Monica Zanardo

INÉDITS • Sans le réconfort de la religion : un avant-texte de La Storiad’Elsa Morante, présenté par Monica Zanardo • Le rêve du « capitaine » Spino. Un chapitre de la première version du Fil de l’horizon d’Antonio Tabucchi, présenté par Vincenza Perdichizzi

CHRONIQUES I • Présentation du répertoire Autografi dei letterati italiani, par Matteo Motolese et Emilio Russo

VARIA • Une archive audiovisuelle de la création littéraire : les Ateliers d’écriture de Pascale Bouhénic, par Selina Follonier • De dessins d’enfants au film d’agit-prop : la genèse du film J’ai huit ans, par Baptiste Vidal

CHRONIQUES II • Le « siliscrit » de Jacques Derrida. Exploration d’une archive nativement numérique, par Aurèle Crasson, Jean-Louis Lebrave et Jérémy Pedrazzi • Comptes rendus • Nouvelles d’archives

