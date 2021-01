Gabriel Proulx

Quand les spectres prennent la parole. Échos beckettiens chez Christophe Tarkos

Paris, Classiques Garnier, coll. Perspectives comparatistes, 2020

EAN : 9782406100973 — 165 p. — 24 €

La critique non savante a souvent comparé l’écriture de Christophe Tarkos à celle de Samuel Beckett, mais cette comparaison en est toujours restée à des intuitions de lecture. Cet ouvrage entreprend donc une réelle étude comparée des deux écrivains à partir de leur rapport au langage poétique.

Introduction

Défricher/déchiffrer, un exercice de lecture croisée 9

Christophe Tarkos le fulgurant

Une traversée poétique 17

La fabrique tarkossienne 17

Les multiples faces de la poésie faciale 18

Du facialisme à la pâte-mot 22

Les multiples faces de Tarkos 27

D’un Beckett à l’autre

La poétique beckettienne à travers le temps 29

Beckett au pluriel 29

Modernité, modernisme et postmodernisme :

un jeu de définitions 30

Beckett l’auteur-pivot :

vers une réduction du nom et du corps 36

« Moindre. Ah le beau seul mot » :

langue appauvrie et textes tronqués 41

« The time is out of joint » :

abstraction spatio-temporelle et rupture référentielle 46

Ironie et antisystème 51

Beckett l’annonciateur 53

Des pères et des fils

Héritage problématique et questions d’influence 57

Beckett le père 57

Tarkos et la généalogie sélective 60

Beckett le fils 64

Une famille dysfonctionnelle :

vers une généalogie non-arborescente 71

Langue épuisée et pâte-mot

Mettre au jour la matérialité du langage 77

Chercher les échos :

lecture comparée de Tarkos et Beckett 77

« Les mots sont inutilisables » :

logorrhée, répétition et correction 78

« Et si je parlais pour ne rien dire ? » :

travailler la langue, faire le tour du monde 88

« Une parole retrouvée dans le noir la boue » :

symboliser la langue malléable 94

Tel père tel fils : affinités et écarts 99

(Non-)théorisation du langage

Traces sémio-philosophiques chez Tarkos et Beckett 101

Théorie-compréhension et théorisation :

la théorie du langage en question 101

Sémiose infinie, différance et chaîne significative 103

Pâte-mot est pâteuse : langue malaxée et (auto-)dialogisme 109

Peser la langue, peser le monde 115

Dialoguer et réorganiser :

vers une théorie beckettienne du langage 120

Spectres de Peirce, de Derrida et de Wittgenstein 126

Conclusion

« La pensée bouge » : origines et destinations poétiques 129

Annexe

Comparaison diachronique de la diversité lexicale

dans cinq œuvres de Samuel Beckett 139

