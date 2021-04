Gilbert Trolliet, Le Fleuve et l'Être. Choix de poèmes (1927-1978)

Anthologie résentée par Alain Borer et postfacée par Valère Novarina

Mercure de France, 2021

23,50 EUR

EAN : 9782715256484

400 pages

Salué par la critique suisse romande de son époque, Gilbert Trolliet (1907-1980) fut le fondateur et animateur de nombreuses revues, en particulier Raison d'être (1928-1930) à Paris, et Présence (1932-1936) paraissant à Genève et à Lausanne. Marqué par le surréalisme et l'existentialisme, son œuvre poétique se compose d'une trentaine de recueils. Présentée par Alain Borer et postfacée par Valère Novarina, cette anthologie propose un choix de poèmes écrits entre 1927 et 1978.



Ouvrage publié avec le concours du Centre des littératures en Suisse romande de l’université de Lausanne.

