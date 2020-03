GEORGINA TACOU

Évangile des égarés

Collection L'Arpenteur, Gallimard

Parution : 09-01-2020

198 p. — ISBN : 9782072870002

Achevé d'imprimer : 01-12-2019

Grâce à trois rencontres fondamentales, Flora, qui a perdu son chemin, va reprendre vie. D’abord à travers ses retrouvailles avec Fritz Zorn, écrivain héroïque d’un seul livre culte, Mars, paru en 1976. Par son destin si singulier, Zorn offre à Flora sa révolte et sa colère. Puis avec les patients d’une clinique psychiatrique dans laquelle Flora est internée parmi ceux qu’elle nomme les égarés. Elle y redécouvre la fraternité et la solidarité humaine face aux violences du monde extérieur. Enfin, la dernière de ces renaissances est celle qu’elle va vivre avec son fils, Vladimir : un adolescent qui rejette la société hyperconnectée d’aujourd’hui. Chronique d’une chute et d’une résurrection, l’Évangile des égarés porte la bonne nouvelle : celle du refus de se soumettre à notre monde à bout de souffle.

