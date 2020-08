Écoutez-moi / Listen to me

"Je voudrais que les mots d’une syllabe existent aussi forts que vieux.

Je veux raconter avec des mots d’une syllabe tout ce qu’il y a à dire pas très bien mais assez bien.

Et alors il n’y a pas de rideau.

Rideau c’est un mot de deux syllabes."

Gertrude Stein, Écoutez-moi

Listen to me a été écrit par Gertrude Stein en 1936. La pièce est souvent considérée comme un aboutissement dans ses tentatives répétées de déconstruction de la forme théâtrale. Dans Listen to me, tout joue : les personnages secondaires, le rideau, les actes eux-mêmes. Les codes du théâtre sont entièrement refondus dans le discours, non sans humour et vivacité. La même année, Gertrude Stein a réalisé une traduction française de sa pièce en vue d’un projet de collaboration avec Francis Picabia pour un théâtre parisien. Le projet échoua, mais la traduction demeure. Écoutez-moi est la plus significative des traductions réalisées par Gertrude Stein.

L’édition bilingue de Listen to me / Écoutez-moi répond à deux désirs : celui de faire mieux connaître l'oeuvre théâtrale de Gertrude Stein et donner à voir à un large public, à travers le travail de traduction, les mécanismes profonds de son écriture.

Gertrude Stein (1874-1946) est l’auteure d’une oeuvre littéraire considérable et encore mal connue.

Parmi ses livres les plus célèbres citons notamment : Tendres boutons (1914), Geography and Plays (1921), Américains d’Amérique (1925), Four saints in three acts(1929), Autobiographie d’Alice Tocklas (1933), Lectures en Amérique (1935), Le Monde est rond (1939), Brewsie et Willie (1946).

