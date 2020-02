Georges Poisson, Fénelon - L'Insurgé

Paris : L'Harmattan, 2020.

160 p.

EAN 9782343182148

17,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

Parmi les grands écrivains du XVIIe siècle, François de Salignac de la Mothe-Fénelon, homme d'honneur et de foi, se distingua par son indépendance de caractère et sa constance d'idées, qui lui suscitèrent des ennemis, dont Bossuet, qui se conduisit mal envers lui, et madame de Maintenon. Relégué dans son archevêché de Cambrai, il y joua un rôle déterminant et, tout en préparant le règne futur qu'il ne verra pas, créa, avec Télémaque, l'un des premiers romans d'aventures.

Après avoir figuré dans les rangs de la Première armée française, Georges Poisson a entrepris deux carrières parallèles et complémentaires de conservateur de musée et d'enseignant à l'université Paris III et à l'École du Louvre. Historien, spécialiste du XVIIe siècle, il a publié une quarantaine d'ouvrages parmi lesquels Choderlos de Laclos qui a obtenu le prix Goncourt de la biographie.