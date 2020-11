Gottfried Keller,

Les Gens de Seldwyla

Traduit de l'allemand par Lionel Felchlin

Zoé éd., novembre 2020

ISBN 978-2-88927-722-3 — 656 p.

Roméo et Juliette au milieu des champs et de la verdure, un boudeur invétéré qui renonce à son art de la bouderie en chassant un lion, un chat rusé qui se paie la tête d’un sorcier, un chêne millénaire qui appelle aux prémices de l’écologie, un petit tailleur qui passe pour un grand comte polonais à son insu…

Les Gens de Seldwyla est un cycle de nouvelles ou petits romans, des tableaux d’une communauté suisse imaginaire, mordants d’ironie, de psychologie et d’instinct politique, dans lesquels Gottfried Keller présente une société déchirée entre tradition et modernité. Selon Nietzsche « un trésor de la prose allemande » qui garde aujourd’hui encore toute son actualité et sa saveur et paraît pour la première fois dans son intégralité en français.

Gottfried Keller (1819-1890) a été successivement et alternativement peintre, poète politique, romancier (Henri le Vert et Martin Salander), dramaturge et homme politique (en tant que chancelier d’Etat à Zurich). « Le rire perdu », la dernière nouvelle des Gens de Seldwyla, retrace la vie politique de Keller, de l’euphorie de la transformation libérale de la Suisse en 1848 à la désillusion. Comptant parmi les maîtres du réalisme européen, Keller teinte son écriture d’un « supplément d’imagination » qui peut façonner la réalité en idylle aussi bien qu’en grotesque, tandis que son goût pour l’ironie bascule parfois dans une satire mordante.

