Dénoncer et bannir. L'Obscurantisme progressiste

Gilles Freyer

Jacques André Éditeur, coll. "Thériaka, remèdes et rationali", 2019.

356 p.

24 €

ISBN : 978-2-7570-0427-2

En prenant pour exemple le grave préjudice qu’il a subi lui-même de la part de quelques groupes d’individus disposant de relais médiatiques et de la toute-puissance des réseaux sociaux, Gilles Freyer démonte les mécanismes des dérives sectaires qui rongent la société. Il suffit de quelques personnes déterminées, intérêts privés, officines idéologiques et groupes identitaires, pour abîmer le tissu social, dissoudre la confiance mutuelle, abolir la parole vraie. Le cancérologue dissèque ces maladies sociales de manière clinique, froidement, objectivement, mais passionnément, comme tous les chercheurs. L’auteur pourrait se définir comme archéo-progessiste. Selon lui, nous devons nous servir de nos connaissances et de nos valeurs humanistes, pour refonder une société qui dérive, pour restaurer la pensée libre et le dialogue constructif, pour envisager à nouveau l’avenir comme un progrès et non comme une inquiétude. Non, l’obscurantisme aggravé par les moyens techniques modernes ne doit pas recouvrir nos vies d’une chape de plomb. La déforestation de la pensée ne doit pas être considérée comme une fatalité mais comme une épidémie qu’il est urgent de circonscrire.