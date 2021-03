Gustave Flaubert, Trois Contes

Édition : Pierre-Marc de Biasi

GF Flammarion 2021

*

En 1875, incompris depuis Salammbô, enlisé dans les ratures de Bouvard et Pécuchet, ruiné par sa nièce, Flaubert reprend un projet de jeunesse : La Légende de saint Julien l’Hospitalier. Le feu de l’écriture lui redonne goût à la vie et à la création : il poursuit avec deux autres récits, pour réunir en une seule œuvre « du Moderne, du Moyen Âge et de l’Antiquité ». Un cœur simple, le volet « moderne » du triptyque, raconte la vie pathétique de Félicité, une pauvre servante au grand cœur. Coloré et étincelant comme un vitrail, énigmatique comme un rêve, le conte médiéval La Légende de saint Julien l’Hospitalier retrace le destin sanglant d’un héros qui oscille entre sainteté et folie. Quant au volet « antique », il fait revivre, avec Hérodias, l’époque évangélique, en donnant à la littérature la première incarnation d’un mythe qui, de Wilde à Nabokov, traversera la modernité : celui de Salomé.

Dernière œuvre publiée par Flaubert de son vivant, ces Trois Contespeuvent être tenus pour son testament esthétique.



Interview : « François Bégaudeau, pourquoi aimez-vous Trois Contes ? »

EAN : 9782080206657 – 3 EUR – 208 p.