Ce livre est le premier à réunir la Légende de Saint Julien l'hospitalier de Flaubert et les illustrations de Franz Marc. Des traces de la lecture de Flaubert sont très tôt décelables dans l’œuvre de Marc. La lithographie du chevreuil qui meurt sous les flèches, élaborée en 1908, est inspirée par la fameuse scène de chasse du récit. À partir de 1913, Marc s’intéresse de nouveau au texte de Flaubert avec l’intention de l’illustrer. Dans son carnet d’esquisses, il réalise des dessins et des aquarelles qu’il conclut avec une étude préparatoire pour le tableau Destins d’animaux.

La lecture de ce récit de Flaubert a été cruciale pour Marc. Elle a été fondatrice de son regard sur le monde. Marc superpose la figure du chasseur de Flaubert à celle du guerrier et établit un lien direct entre la chasse, l’apocalypse et la guerre. Avant même le premier conflit mondial, La Légende et son massacre cosmique sur lequel se lève un ciel ensanglanté devient pour Marc le fond sur lequel il interprète la guerre comme un sacrifice sanglant, servant à la purification de l’Europe et de l’humanité.

Lire sur OpenEditions...

Cathrin Klingsöhr-Leroy :

»Die Bäume zeigten ihre Ringe, die Tiere ihre Adern«

Franz Marc folgt der Spur des heiligen Julian

Barbara Vinken :

Franz Marc illustriert Gustave Flauberts Heiligen Julian

Gustave Flaubert :

La légende de Saint Julien l'hospitalier

Die Legende von Sankt Julian dem Gastfreien

Abbildungsverzeichnis