De Pascal à Bossuet. La littérature entre théologie et anthropologie

Gérard Ferreyrolles

Honoré Champion, coll. "Lumière Classique", 2020.

752 p.

90,00 €

EAN13 : 9782745354679

La littérature, au XVIIe siècle, n'a pas renié dans le formalisme ou le divertissement son ambition de transmettre un savoir. Elle explore le rapport de l’homme à lui-même – c’est la ligne anthropologique des moralistes –, à la société – par la réflexion historique et politique –, à la transcendance – selon les modulations génériques de la norme religieuse –, sans cesser de s’interroger sur ses propres pouvoirs et sa légitimité – dans l’investissement polémique, l’usage de la rhétorique et le recours à la fiction. Le classicisme est par excellence ce moment où l’écriture veut atteindre à la beauté dans la vérité. « Il faut de l’agréable et du réel », écrit Pascal, « mais il faut que cet agréable soit lui-même pris du vrai ». Les trente-sept études ici rassemblées, et toutes revues depuis la dispersion de leur publication originelle, se concentrent sur les auteurs marquants d’une telle quête, Pascal et Bossuet au premier chef, accompagnés entre autres de La Rochefoucauld, Madame de Lafayette, La Fontaine, Fénelon, et replacés dans le long temps d’une histoire des genres et des idées où se révèlent prévalents l’héritage platonicien de saint Augustin et l’héritage aristotélicien de Thomas d’Aquin.

Gérard Ferreyrolles est professeur émérite de littérature française à Sorbonne Université. Il a notamment publié Pascal et la raison du politique (PUF, 1984), Les Reines du monde. L’imagination et la coutume chez Pascal (Honoré Champion, 1995) et, en collaboration, Bossuet (PUPS, 2008). Il a ensuite dirigé chez Honoré Champion l’édition des principaux Traités sur l’histoire (1638-1677) du XVIIe siècle et a reçu en 2012 le Prix Pierre-Georges Castex de littérature française, décerné par l’Académie des Sciences morales et politiques, pour l’ensemble de ses travaux.

