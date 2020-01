Pour commencer encore

Georges Didi-Huberman, Philippe Roux

Argol éditions,

coll. Les Singuliers

Date de parution : 21/11/2019

EAN 9782370690173

Nb. de pages : 254 p.

La carte blanche donnée à Georges Didi-Huberman pour la collection "Les singuliers" a dépassé le texte dialogué sur la vie à l'oeuvre, objet de ces livres. Pour commencer encore est le premier ouvrage de Georges Didi-Huberman dans lequel il revient non seulement sur les sources de son travail, ses rapports avec l'art et la littérature, mais aussi sur son passé. L'entretien est enrichi de textes, de documents personnels et de photos réalisées par Georges Didi-Huberman lui même, notamment dans un chapitre d'images prises à Saint-Etienne, sa ville natale.

Soutenu par le questionnement de Philippe Roux, il a ainsi composé un autoportrait inédit qui éclaire tous ses livres à partir du creuset que fut la ville même de Saint-Etienne.

