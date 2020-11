Vive Mustapha !

Guy de Maupassant

Allia éd.

112 p. — juin 2020 — 8 €



ISBN: 979-10-304-1234-5

“Quelque chose vous passe sur le front : ailleurs ce serait du vent, ici c’est du feu. Quelque chose flotte là-bas sur les crêtes terreuses, ailleurs, ce serait une brume ; ici c’est du feu, ou plutôt de la chaleur visible. Si le sol n’était point déjà calciné jusqu’aux os, cette étrange buée rappellerait la petite fumée qui s’élève des chairs vives brûlées au fer rouge. Et tout cela a une couleur étrange, aveuglante et pourtant veloutée, la couleur du sable chaud auquel semble se mêler une nuance un peu violacée, tombée du ciel en fusion.”

Au cours de la décennie 1880, Guy de Maupassant se rend à plusieurs reprises au Maghreb pour le journal Le Gaulois, où il découvre les mécanismes de l’entreprise coloniale française. Vive Mustapha ! recueille les articles issus de ces voyages en Algérie et en Tunisie.

Dans la langue fluide et précise qu’on lui connaît, il fait le récit des paysages, des villes, du désert, des montagnes. Il s’intéresse à la culture algérienne et musulmane, au ramadan, à la tribu des Oulad-Naïl. Loin de céder à l’“orientalisme”, à une vision exotique de ce monde inconnu, il est avant tout un observateur curieux et avide de transmettre : “Je prie ceux qui me liront de ne point oublier que les régies de la morale changent souvent avec les latitudes et que c’est le devoir d’un voyageur de ne reculer devant aucun spectacle.” Ces articles, signés de son nom, alternent avec une veine nettement plus polémique et engagée, sous la signature “Un colon”. Derrière ce personnage, le ton se fait plus satirique et incisif, accablant la violence et l’ignorance de l’administration française.

Ce recueil d’articles nous plonge dans l’actualité brûlante de l’époque, éclairant autant l’histoire de la colonisation française­­­­­ qu’une facette méconnue de l’œuvre de Maupassant, qui se révèle ici à la fois écrivain voyageur, journaliste lucide et polémiste percutant…

*

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Maupassant et la question coloniale", par Khalid Lyamlahy (en ligne le 6 novembre 2020).