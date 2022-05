Quella che si propone è una lettura ex novo dell’avventura editoriale romana degli anni 1539-1555, condotta sulla base di nuovi documenti d’archivio e di biblioteca, rinvenuti in Italia (Firenze, Roma, Milano, Parma e Venezia) e all’estero (Città del Vaticano, Londra e Parigi), e sottoposti ad una analisi, che prima ancora che storiografica, è stata filologica, paleografica e archivistica. Ne emerge il profilo di colui che fu l’ideatore e il promotore dell’intero progetto, che nacque e morì con lui: Marcello Cervini, attorno al quale riaffiorano i profili dei collaboratori scientifici e tecnici, e dei tipografi, come anche di coloro cui egli guardò come ai suoi precursori, sia a Verona che a Roma. Stilato il catalogo ragionato di tutte le edizioni cerviniane (suddivise tra realizzate, postume, mancate e patrocinate), conclude lo studio la ricostruzione dell’edizione a stampa di due opere di Teodoreto di Cirro, apparsa a Roma nel 1547 al termine di un iter particolarmente difficile e complesso.



L’angle qui nous est proposé ici est une lecture ex novo des aventures éditoriales romaines dans les années 1539-1555, menée à partir de nouveaux documents des archives et des bibliothèques, qui ont récemment revu le jour en Italie (Florence, Rome, Milan, Parme et Venise), mais aussi à l’étranger (Vatican, Londres et Paris). Ces documents ont été soumis à une analyse qui, avant d’avoir une vocation historiographique, trouve sa raison d’être dans une recherche philologique, paléographique et archivistique. En émerge le profil d’un homme qui fut le créateur et le promoteur de l’intégralité du projet, d’un homme qui est né et mort avec lui : il s’agit de Marcello Cervini, autour duquel resurgissent les profils des collaborateurs scientifiques et techniques, des typographes, jusqu’à ceux qu’il considéra comme ses précurseurs, à Venise comme à Rome. Le catalogue raisonné de l’ensemble des éditions de Cervini conclut l’étude par la reconstruction de l’édition imprimée de deux ouvrages de Teodoreto di Cirro, présentée à Rome en 1547, après un parcours particulièrement difficile et controversé.