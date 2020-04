Aisthétique – Pour une esthétique de l'expérience sensible

Gernot Böhme

Préface d'Emmanuel Alloa et Céline Flécheux

Postface de Mildred Galland-Szymkowiak.

Traduit de l'allemand par Martin Kaltenecker et Franck Lemonde (titre original : Aisthetik. Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre, Wilhelm Fink GmbH & Co., Verlags-KG, 2001).

Les Presses du Réel

paru en mars 2020

272 pages

ISBN : 978-2-84066-880-0

EAN : 9782840668800





Une science de l'expérience sensible prolongée par une théorie des atmosphères, aux origines de l'esthétique philosophique.

L'esthétique ne commence pas par le beau, mais par l'aïsthésis. L'« aisthétique » a pour but de remonter aux origines de l'esthétique philosophique, conçue d'abord comme une science de l'expérience sensible, tout en prolongeant celle-ci en direction d'une théorie des atmosphères. Comment se sent-on et que perçoit-on lorsque l'on pénètre dans un espace chargé d'une certaine ambiance ?

En donnant toute sa place à cet espace intermédiaire où les expériences affectives jouent un rôle considérable, la relation entre objet et sujet se trouve profondément retravaillée. Milieux naturels ou environnements artificiels, scénographies théâtrales, architectures ou design d'objet : les atmosphères sont ce qui fait naître les choses et offrent à l'être vivant un sentiment d'existence.

Gernot Böhme (né en 1937 à Dessau) est philosophe. De 1977 à 2002, il fut professeur de philosophie à l’Université Technique de Darmstadt. Il est depuis 2005 Directeur de l'Institut de Philosophie Pratique à Darmstadt.

*

Sommaire

Préface. De l'aïsthésis aux atmosphères

Emmanuel Alloa & Céline Flécheux



I. Introduction

II. Perception

III. Atmosphères

IV. Éléments atmosphériques

V. Disposition

VI. Synesthésies

VII. Physionomie

VIII. Scènes

IX. Extases

X. Signes et symboles

XI. La chose

XII. Pratique esthétique et critique esthétique



Postface. L'esthétique comme science de la sensation. Jalons pour une histoire

Mildred Galland-Szymkowiak