Fragments sur Aby Warburg

Gertrud Bing,

édité par Philippe Despoix et Martin Treml,

préface de Carlo Ginzburg

INHA éditions, 2020

272 p. — EAN : 978-2-917902-53-0

Ancienne élève d’Ernst Cassirer, philosophe, historienne de l’art, bibliothécaire, Gertrud Bing (1892-1964) collabore dès la fin 1921 à la Bibliothèque Warburg des sciences de la culture (KBW). Elle devient bientôt l’assistante d’Aby Warburg qu’elle accompagne dans son dernier voyage italien. Ouvrière essentielle du collectif que représente l’Institut Warburg depuis sa naissance, elle en a assuré, entre autres, la transmission de la mémoire de ce laboratoire décisif de la pensée du XXe siècle et d’une histoire de l’art qui a accompli là son tournant décisif. C’est elle qui, en 1932, trois ans après la mort de Warburg, réalise la première édition de ses Écrits.

À partir de 1933-1934, c’est elle qui dirige avec Fritz Saxl le redéploiement de l’Institut à Londres, le sauvant de sa destruction par le régime national-socialiste. En 1955, succédant à Henri Frankfort, elle assume la direction de l’Institut, désormais associé à l’Université de Londres. Nommée membre honoraire à partir de 1960, elle a continué à éditer les publications de l’Institut tout en travaillant à une biographie intellectuelle de Warburg. Bing meurt en 1964, laissant inachevé son dernier grand projet, une biographie intellectuelle de Warburg.

Fragments sur Aby Warburg rassemblent pour la première fois les textes ayant trait à ce projet de biographie intellectuelle de Warburg dans leurs langues originales, l’allemand et l’anglais, entre lesquelles oscille l’écriture de Gertrud Bing. Présentés chronologiquement et documentés, ils retracent cette histoire méconnue et sont autant de traces et de fragments d’une œuvre à venir dont on perçoit les contours et la teneur. Mis bout à bout, ils dessinent un portrait dont la profondeur, la singularité et l’intelligence ne peuvent s’expliquer que par la longue intimité intellectuelle qui a lié Gertrud Bing à celui qui a fini par devenir son objet d’étude : Aby Warburg.

Gertrud Bing collabore à partir de 1921-1922 avec Aby Warburg à Hambourg. En 1933, elle organise le déménagement de l'Institut Warburg à Londres. En 1955, elle prend la direction du Warburg Institute. En 1958, elle décide de réaliser une biographie d'Aby Warburg. L'ouvrage présente toutes les archives inédites de ce projet de biographie interrompu.

Voir le livre en ligne sur le Comptoir des presses d’universités…

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Une autre histoire de l’Institut Warburg", par Pierre Tenne (en ligne le 29 septembre 2020)

Les Fragments sur Aby Warburg rassemblent un grand nombre de documents rédigés par Gertrud Bing (1892-1964) sur le fondateur de l’iconologie, en vue d’une biographie qui ne put voir le jour en raison du décès de l’auteure. Cette publication importante permet de (re)découvrir un personnage essentiel mais méconnu de l’histoire de l’art, dont le témoignage offre une vision incarnée et critique de l’ensemble de cette discipline au XXe siècle.

*

Sommaire

Carlo Ginzburg – Avant-Propos

Philippe Despoix, Martin Treml – Présentation

1958.

»Ebreo di sangue, Amburghese di cuore, d'anima Fiorentino«

« Juif de sang, Hambourgeois de cœur, Florentin dans l'âme »

Allocution de Hans Harder Biermann-Ratjen

Conférence Gertrud Bing

Ansprache von Hans H. Biermann-Ratjen

Vortrag von Gertrud Bing

1960

Eine »Biographie … in der Form von 'Life and Letters'«

Une « biographie ... sous la forme 'Life and Letters' »

Lettre à Eric Warburg et projet d'une biographie intellectuelle

Gertrud Bing à Erich M. Warburg/Gertrud Bing an Erich Warburg

1962

"A biography supported by Warburg's letters and an analysis of his thought…"

« Une biographie fondée sur les lettres de Warburg, et une analyse de sa pensée… »

Lettre à Vaun Gillmor, Bollingen Foundation

Lettre à Siegfried Kracauer

Letter to Vaun Gillmor, Bollingen Foundation

Letter to Siegfried Kracauer

1963

« Rapport intermédiaire »Lettre au sénateur Biermann-Ratjen

" Brief an Senator Biermann-Ratjen

Le rapport au sénateur pour la culture de Hambourg

Lettre à Hans-Harder Biermann-Ratjen/Brief an Hans Harder Biermann-Ratjen

1962-1964

"Athens must ever again be rescued from Alexandria."

« Athènes devra toujours être sauvée depuis Alexandrie. »

La conférence à l'Institut Courtauld et sa publication posthume

M. Warburg/M. Warburg

C. 1964

»Nur in seiner Ausdrucksweise finden wir den Schlüssel zu [Warburgs] „allgemeinen Ideen".«

« C'est seulement dans sa manière de s'exprimer que Warburg nous donne la clé de [ses] "idées générales" »

Le dernier manuscrit « sur le langage de Warburg »

1965

"Una eccezionale iniziatrice e animatrice di lavori nuovi..."

« Une exceptionnelle initiatrice et animatrice de nouveaux projets... »

In Memoriam. L'hommage posthume de l'Institut Warburg

Gertrud Bing 1892-1964, par Arnaldo Momigliano.