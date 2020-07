Carnets d'un voyageur traqué (1942-1944)

Gérard Bauër

Édition présentée, établie et annotée par Pierre-François Mettan

Georg éditions

EAN 9782825711163

Nombre de pages 412

Parution 27 févr. 2020

Gérard Bauër (1888-1967), auréolé d’une filiation mystérieuse avec Alexandre Dumas, chroniqueur et critique littéraire à L’Écho de Paris puis au Figaro, est une figure du monde des lettres de l’Entre-deux-guerres avant de devenir membre de l’Académie Goncourt en 1948.

Menacé par les persécutions antisémites, il trouve refuge pendant la guerre en Suisse, à Crans-Montana, Sion et Lausanne. Le journal rédigé pendant cet exil, les Carnets d’un voyageur traqué, montre le courage et la ténacité d’un intellectuel qui retrouve une place enviée dans le monde des lettres romandes après avoir perdu ses ancrages parisiens et donne aussi une chronique vivante de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pierre-François Mettan met en lumière ces archives de la vie privée par l’édition annotée des Carnets. Il présente également un portrait de Gérard Bauër, en décrivant la trajectoire qui amènera le jeune journaliste de la salle de presse de L’Aurore au salon Goncourt du Drouant. Un choix de chroniques du temps de guerre provenant du Figaro et de la Gazette de Lausanne complète ce volume et met en valeur une fine plume qui s’attache à défendre les valeurs menacées d’une époque tourmentée.

*

Pierre-François Mettan est né en 1956 et vit à Sion (Suisse). Il envisage son travail de recherche et d’écriture comme celui d’un passeur au « service des lettres ». Il a notamment édité les articles de journaux écrits par Maurice Chappaz (Journal intime d’un pays, Éditions de la revue Conférence, 2011) la correspondance entre S. Corinna Bille et Maurice Chappaz (Jours fastes, Éditions Zoé, 2016), ainsi qu’un récit de voyage inédit d’Ella Maillart (Au pays des Sherpas, Éditions Zoé, 2017).

*

