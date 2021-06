GUILLAUME BARRERA

La Guerre civile. Histoire Philosophie Politique

Collection L'esprit de la cité, Gallimard

328 p. — ISBN : 9782070148165 — Parution : 11-02-2021

Les hommes se sont toujours fait la guerre. Et des armées de penseurs n’ont cessé d’y réfléchir. Or même les plus grands d’entre eux n’ont à peu près rien à dire sur la guerre civile. Ce sont les philosophes surtout qu’elle a hantés, parce qu’elle déchire la vie commune jusqu’à mettre le corps politique en péril de mort. De Platon à Marx, de Cicéron à Machiavel, de Hobbes à Tocqueville, tous ont tenté de comprendre une guerre que chacun a connue.

guerre civile, dont les définitions abondent au point de la rendre insaisissable, se résume le mieux dans sa proposition originelle : c’est la guerre que se font les citoyens. Les classiques de la Grèce et de Rome nous ont appris qu’elle se nourrit de l’inégalité et des dissemblances extrêmes. Mais une rupture se produit depuis le début de l’ère chrétienne, où s’impose l’évidence de l’universel, où les promesses d’un autre monde opposent les hommes. Désormais, la guerre civile prend une autre dimension. Ce livre explore les ondes continues de cet événement.

Il cherche dans la guerre civile anglaise la violente matrice du libéralisme. Avec Tocqueville, il croit trouver dans l’égalité la réponse que propose la démocratie pour remédier aux discordes. Il découvre avec Marx, contrepied absolu, une apologie de la seule « guerre juste », celle des travailleurs contre l’exploitation. Il revisite ces deux tragédies nationales, la guerre de Sécession, la guerre d’Espagne. Et il interroge « la guerre civile mondiale » dans laquelle, selon certains, nous serions entrés depuis un siècle. Autant dire que les tribulations de l’universel nous poursuivent toujours.

