Gregorio Baldin

La croisée des savoirs

Hobbes, Mersenne, Descartes

Mimesis éditions

ISBN : 9788869762079

Date de parution 2020

Pages : 354

Les spécialistes de la pensée de Hobbes ont souligné l’importance de son troisième Grand Tour à travers l’Europe (1634-1636) et de son séjour à Paris, pour le développement de son système philosophique. Cette étude analyse les débats philosophiques et scientifiques qui ont eu lieu dans la capitale française pendant ces années-là, et qui se révélèrent décisifs pour la naissance de la philosophie de Hobbes. Un travail qui compare pour la première fois et de façon détaillée les pensées de Mersenne et de Hobbes, dont on souligne les analogies et les différences au niveau méthodologique et épistémologique. On y aborde également la question du rapport des deux philosophes au mécanisme et à la révolution scientifique. Cette étude porte également sur la figure de Descartes, dont on évolue la contribution essentielle au développement de la pensée hobbesienne.

Gregorio Baldin est l’auteur de Hobbes e Galileo. Metodo, materia e scienza del moto (Florence, 2017). Il a été post-doctorant à l’Université Ca’ Foscari de Venise et chercheur post-doc à l’ENS de Lyon (LabEx Comod). Ses recherches portent sur la diffusion des idées scientifiques et politiques au XVIIe siècle et notamment sur les figures de Thomas Hobbes et Paolo Sarpi.

