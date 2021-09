La Catacombe de Molussie

Günther Anders

Traduit de l'allemand par Annika Ellenberger, Perrine Wilhelm et Christophe David



Préface des traducteurs



Postface de Gerhard Oberschlick, administrateur de la succession d'Anders

L'échappée éd., 2021



570 p. 24 euros | isbn 978-23730909-2-5



Les lecteurs de Günther Anders connaissent déjà la Molussie, pays imaginaire auquel il fait souvent référence dans ses ouvrages philosophiques. Il s’agit d’un pays totalitaire où, dans les sous-sols de la prison d’État, des détenus se transmettent de génération en génération un savoir exposé sous forme d’histoires – jusqu’au jour où il pourra remonter à la surface et éclairer celles et ceux qui seront enfin prêts à l’entendre.

Seul grand écrit romanesque d’Anders, achevé en 1938, La Catacombe de Molussie est un mélange de littérature et de philosophie unique en son genre. Élaborées hors du temps, dans l’obscurité d’une cellule sans fenêtre, les histoires qui composent cette dystopie doivent autant à Brecht qu’à Swift, tout en rappelant Kafka et en annonçant Orwell. À travers la description de la Molussie, l’auteur révèle les dispositifs d’aliénation, de mise au pas et de propagande à l’œuvre dans la société industrielle et coloniale de son époque. Il y pose les bases de sa critique de la société de consommation, dont il ne cessera de dénoncer le totalitarisme à partir des années 1950.

Traduit pour la première fois en français, ce texte d’une admirable lucidité apporte un nouvel éclairage pour comprendre non seulement les dérives et travers de notre monde, mais aussi l’oeuvre d’un des penseurs majeurs de la technique et de la culture de masse.



Philosophe critique de la modernité, Günther Anders est l’auteur d’une œuvre abondante dont le cœur est constitué par L’Obsolescence de l’homme (tome I, L’Encyclopédie des Nuisances / Ivrea, 2002 ; tome II, Fario, 2011).

Nouvelle collection : Illusio

La Théorie critique de l’École de Francfort s’est donné pour mission l’analyse des sociétés modernes au travers d’un « regard aiguisé par la haine de ce qui est en place » (Horkheimer). Liée à l’existence d’un pessimisme extrême vis-à-vis des conditions présentes de vie collective, cette attitude a pour conséquence la mise en cause radicale de

l’autorité et de l’ordre établis. Alors qu’au sein de nos sociétés marchandes les individus sont devenus unidimensionnels, obsolètes et superflus, la collection « Illusio » souhaite participer à la mise au jour et au développement d’une Théorie critique, hic et nunc, susceptible de faire vivre critiques radicales, imaginations créatrices et dialectique. La révolte contre la colonisation de nos vies par le capitalisme, l’industrialisation et la marchandisation généralisée reste le seul horizon désirable. — Dirigée par le collectif Illusio