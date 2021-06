Francis Scott Fitzgerald

Beaux et maudits

Nouvelle traduction de Julie Wolkenstein

POL, mai 2021

624 p. — ISBN : 978-2-8180-5309-6

Beaux et maudits (The Beautiful and Damned) est le deuxième des quatre romans de Fitzgerald (1896-1940), et sans doute le plus mal connu. Paru en 1921, il y a exactement un siècle, il raconte la déchéance d’un jeune couple, Anthony et Gloria, de la veille de la Grande Guerre au début de la Prohibition. Avec une noirceur radicale, Fitzgerald (qui n’a pas encore vingt-cinq ans) y massacre systématiquement : les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, l’amour, l’amitié, l’intelligence, le romantisme, l’écriture, l’espérance, les ambitions, des plus modestes aux plus nobles, la société américaine, la démocratie, l’armée, l’industrie du cinéma naissant. Aucune échappatoire possible : l’insouciance, l’alcool et la fête sont également disqualifiés. Mais ce pessimisme est un tremplin qui permet à Fitzgerald de faire surgir, sous forme de fragments éphémères, de regrets, de souvenirs impossibles, des instantanés de beauté et de poésie (la Beauté, dit-il plusieurs fois dans le roman, qui n’est poignante que parce qu’elle est condamnée) - et tout particulièrement dans ce qu’il transmet de New York (c’est son grand roman new-yorkais), de ses quartiers, de ses saisons, de sa lumière.

Julie Wolkenstein – qui a déjà retraduit de Fitzgerald Gatsby et Tendre est la nuit – propose une nouvelle traduction de ce roman américain à (re)découvrir.

