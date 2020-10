Frontières et limites de la littérature fantastique

sous la direction de Patrick Marot

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2020

EAN : 9782406098959

504 p. — 49,00 €

Abusivement réduit au large XIXe siècle et figé dans des définitions essentialistes, le fantastique méritait une réévaluation rigoureuse de ses frontières et de ses limites. Cet ouvrage entend lui restituer sa dimension anthropologique et transhistorique de révélateur des crises des paradigmes cognitifs.

