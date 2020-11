Frontières. Anthologie bilingue de théâtre contemporain

établie par

Jean-Claude BASTOS, Ricardo CORREIA, Andreas FLOURAKIS,

Anaïs-Claire PANAGIOTOU, Zoubeir BEN BOUCHTA,

Tino CASPANELLO, Gabriela ACOSTA BASTIDAS

Traductions de E. Guerreiro, M. Gruas, S. Resche, G. Tentorio, D. Kondylaki, A. Capra, S. Benjelloun

Coordonné par Antonella Capra

Collection « « Nouvelles.Scènes-italien », Presses Universitaires du Midi

Parution : 26-11-2020

N° ISBN : 978-2-8107-0699-0 — 13.00 € — 256 p.

Depuis toujours, par goût, par curiosité, par nécessité, les espèces animales et humaines se sont déplacées et ont transformé leurs horizons. À ces errances l’homme a donné des limites, en traçant des lignes, en ajoutant des périmètres aux démarcations naturelles. La frontière, dans son expression géographique et ensuite politique, a trouvé ainsi de nombreuses appellations : du limes latin aux confins, de la lisière au bout, des bornes aux limites jusqu’au « mur », triste image… La frontière est par ailleurs un concept ambigu car il est soumis à un point de vue, engendré à son tour par un positionnement : il y a un en-deçà et un au-delà, tour à tour hostiles ou rassurants, lieu d’emprisonnement ou horizon de liberté. C’est la ligne qu’on dépasse – une étape d’un parcours horizontal – ou celle qui nous empêche de sortir – un obstacle qui se dresse à la verticale.

À l’ère de la mondialisation, bouleversée par la crise économique et migratoire, les frontières n’ont jamais été aussi présentes. Depuis le rêve des civilisations qui ont voulu repousser les frontières de leur espace, jusqu’aux voyages de l’espoir à la recherche de terres d’accueil, l’être humain n’a eu de cesse de redessiner la carte du monde.

Le théâtre contemporain se fait porte-parole des mouvements des individus et des peuples, en donnant une voix, par le biais de la fiction scénique, à ceux qui dans la réalité sont souvent invisibles, en marge, oubliés, ou tout simplement des êtres en transition, à qui la parole manque.

Cette anthologie réunit des textes de provenances géographiques et linguistiques très diverses. À travers le thème de la frontière, ils nous parlent de la confrontation des cultures, de la posture face à l’autre, et nous permettent de déplacer notre regard.

Table des matières

Avant-propos

Jean-Claude Bastos, Le Bout du monde (extraits)

Ricardo Correia, Exílio(s) 61-74 / Exil(s) 61-74

Andreas Flourakis, Θέλω µια χώρα / Je veux un pays

Anaïs-Claire Panagiotou, Le Phare de Korakas (extraits)

Zoubeir Ben Bouchta Pieds-Blancs / بيضاء أقدام (extrait)

Tino Caspanello, Orli / Bords

Gabriela Acosta Bastidas, Racines Flottantes (extraits)

