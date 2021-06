Josephine Butler

Récit d’une croisade féministe (Essai biographique)

Frédéric Regard

ISBN 978-2-84621-341-1

159 p.

18€

Les Editions de Paris

PRÉSENTATION

Dans l’Angleterre de la fin du XIXe siècle, une femme des classes supérieures que rien ne destine à entrer dans l’arène politique, découvre que l’exploitation sexuelle des filles pauvres est organisée par le gouvernement britannique. Tel est le scandale qui commande à cette fille du Nord de s’engager dans sa « guerre sainte ». Cette lutte sans merci la mènera dans toute l’Europe, plus particulièrement en Belgique et en France, où les plus hauts sommets de l’État seront là encore mis en cause.

Josephine Butler (1828-1906) rencontrera bien des obstacles : policiers, militaires, médecins, hommes politiques et hommes d’église, ils tenteront tous de la faire taire. La fille de bonne famille sera amenée à braver de multiples interdits, à accepter maintes compromissions, mais c’est à ce prix aussi qu’elle inventera le militantisme féministe de notre modernité, tout en s’inscrivant dans l’histoire du journalisme moderne. Les efforts de cette figure oubliée des luttes contre les inégalités de genre seront finalement couronnés de succès. Les lois anglaises réglementant l’âge du consentement des filles et le contrôle étatique de la prostitution seront abrogées au terme d’un combat acharné de vingt ans.

Ce récit biographique se concentre sur les années de la « croisade ». Il tente de voir les choses « à la place » de Josephine Butler, d’imaginer ce qui se passa « dans la tête » de cette protestante qui se définissait comme une sorte de Cromwell en jupons, prête à fondre avec ses troupes sur le Parlement britannique.