Frédéric Pajak reçoit le Grand Prix suisse de littérature 2021

Les Éditions Noir sur Blanc sont ravies d’annoncer l’attribution du Grand Prix suisse de littérature 2021 à Frédéric Pajak, pour l’ensemble de son œuvre.

La remise du prix se tiendra le 12 mai 2021, en préouverture des Journées littéraires de Soleure.

Né en 1955 à Suresnes, l’auteur franco-suisse Frédéric Pajak vit aujourd’hui à Arles. Il est à la fois écrivain, peintre, dessinateur et éditeur, dirigeant la collection des « Cahiers dessinés ».

Auteur de nombreux ouvrages dans lesquels le texte et le dessin se côtoient, se complètent et se confrontent, il a terminé en 2020 le Manifeste incertain (Éditions Noir sur Blanc), œuvre de quelques milliers de pages et dessins en 9 volumes, dont le troisième volume a reçu un Prix suisse de littérature en 2015 et le prix Médicis de l’essai 2014. En 2019, il est récompensé par le prix Goncourt de la biographie, pour le Manifeste incertain 8.

Frédéric Pajak dresse dans cette série d’inoubliables portraits de peintres, de penseurs et de poètes. Du malheur de Walter Benjamin aux identités multiples de Fernando Pessoa, en passant par la folie de Vincent van Gogh, il y exprime toutes les nuances de la mélancolie, sans oublier la sienne.

