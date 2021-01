The X-Files, Histoires sans fin

Frédéric GAI

Presses Universitaires François-Rabelais, Collection « Sérial », 2020

388 p. — 28 € — EAN13 : 9782869067592

Apparu pour la première fois sur la Fox en 1993, The X-Files va profondément changer l’univers télévisuel. Rénovant le récit fantastique et policier, le programme imaginé par Chris Carter ouvre une nouvelle ère en questionnant le mode d’existence du format sériel et en faisant interagir toutes les fins qu’elle ne cesse d’annoncer : de soi, d’une ère, du monde.

Mais pour beaucoup, The X-Files, c’est surtout Fox Mulder et Dana Scully, duo d’agents du FBI iconique, couple toujours en devenir et raison d’être d’un équilibre dialectique. Car entre l’illuminé traquant les extraterrestres et la cartésienne convaincue des progrès de la science, entre l’athée et la catholique, entre le postmoderne dépressif et la moderne aux accents positivistes, entre l’homme et la femme, les nombreuses tensions s’imposent comme autant de manières d’éprouver la valeur psychologique de la confiance et celle, héroïque, de la quête.

The X-Files, c’est enfin un phénomène de société qui dépasse les limites d’un produit audiovisuel. Interrogeant les pratiques culturelles de son époque, la série mêle habilement théories du complot, éternel recommencement de l’Histoire et peur de l’apocalypse. Surtout, elle joue avec les pouvoirs de la fiction, pour en montrer le puissant écho qui sourd jusqu'à nous.

Car proclamer que la vérité est ailleurs, c’est avant tout vouloir croire que le monde a, pour toujours et en tout temps, une infinité d’histoires à nous conter.

*

Frédéric Gai est enseignant-chercheur en littérature française du XXe siècle et en sciences de l’information et de la communication. Il étudie notamment les discours et pratiques artistiques à l'aune des cultures et supports médiatiques qui les diffusent.

*

Table des matières

Introduction : Avoir les armes (Fight the Future) 2

Une série aux frontières du réel 24

I. Entre l’histoire policière et le récit fantastique : le paranormal comme dérivé programmatique 24

II. Une série du réel 53

Réflexions sur une fin qui n’advient pas (I) : Fight the Future, bouquet final de la série 105

Au cœur de la pop culture américaine 112

I. Récits d’une mythologie « pop » moderne 113

II. Entre linéarité et circularité : les problèmes de fins d’une série 151

Réflexion sur une fin qui n’advient pas (II) : Requiem ou le chant du recommencement 187

Des discours et des visages : portrait(s) d’un héritage 192

I. Mulder et Scully ne s’embrasseront pas au clair de lune 194

II. La reconfiguration d’un monde 229

III. Réflexions finales et non conclusives sur une identité sérielle 258

Réflexions sur une fin qui n’advient pas (III) : Travelers, l’épisode comme interface 273

Conclusion : les horizons crépusculaires (I Want to believe) 279

Liste des épisodes 287

Index des épisodes cités 298.

*

