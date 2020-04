Frank Lestringant

Bribes d’îles. La littérature en archipel de Benedetto Bordone à Nicolas Bouvier

Paris, Classiques Garnier, coll. Géographies du monde, 2020

EAN : 9782406097990

254 pages — 29,00 €

Cet ouvrage multiplie les éclats, les bribes, les copeaux, choisissant les moments de l’histoire où l’étau continental se resserre et abandonne les îles. Les chapitres vont des Isolarii de la Renaissance à Saint-Exupéry, Henri Michaux et Nicolas Bouvier, en passant par Voltaire et Jean Giraudoux.

