François Ouellet

La Matière des mots. Entretiens avec Hans-Jürgen Greif

Montréal, Nota Bene, 2021, 240 p.

ISBN 978-2-89518-758-5

Né en Allemagne, Hans-Jürgen Greif émigre à Québec en 1969, où il a accepté un emploi de professeur à l’Université Laval. Il y enseignera jusqu’en 2004. Essayiste, puis nouvelliste et romancier, il fait paraître un premier livre en français en 1990, L’autre Pandore. C’est le point de départ d’une œuvre de fiction dont le titre le plus récent, Insoumissions (2020), est le seizième ouvrage.

Dans les entretiens de La matière des mots, menés avec François Ouellet pendant l’été 2019, l’écrivain revient sur son parcours littéraire, aborde chacun de ses livres, partage sa vision de la littérature, rappelle ses études universitaires, le milieu familial et social dans lequel il a grandi. L’ensemble des propos, sensible et généreux, jette un éclairage inspirant sur une œuvre singulière de la littérature québécoise contemporaine.

François Ouellet est professeur titulaire de littérature à l’Université du Québec à Chicoutimi. Il a publié une vingtaine d’ouvrages. Réputé pour ses travaux sur le roman français de l’entre-deux-guerres et les écrivains oubliés, il prépare actuellement un essai biographique sur l’œuvre narrative de Pierre Bost.

