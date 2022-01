Toute philosophie du survivant est-elle nécessairement au moins un peu mélancolique ? Peut-être. Est-elle exclusivement mélancolique ? Peut-être pas. Quelques tentatives, les recueillir sans les totaliser. Ce ne sera pas un traité de philosophie, ni un récit, ni un portrait ; pas non plus un poème... et pourtant. Ce serait plutôt comme une chanson qui enchante, en équilibre forcément instable, sur le l : entre récit et ré exion, adresse et discours. Un livre pour aujourd’hui. Des voix qui accompagnent – parmi lesquelles celles de Levinas et de Derrida, de Nancy et de Lyotard. On peut aussi croiser dans ces pages un ou deux cyborgs ou posthumains, l’homme, la femme de Néandertal, Rabbi Jacob... et quelques autres fantômes.

François-David Sebbah est Professeur de philosophie morale contemporaine à l'Université Paris Nanterre. Ses principaux ouvrages sont :

Levinas, ambiguïtés de l'altérité (Les Belles Lettres, 2000) ;

L'épreuve de la limite. Derrida, Henry, Levinas et la phénoménologie (PUF, 2001) ;

Levinas et le contemporain. Les préoccupations de l'heure (Les Solitaires Intempestifs, 2009) ;

Qu'est-ce que la technoscience ? Une thèse épistémologique ou la fille du diable ? (Encre Marine/Les Belles Lettres, 2010) ;

L'éthique du survivant (Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2018).

