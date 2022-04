Francis Bacon

La Nouvelle Atlantide et autres textes littéraires. Tome III, volume I. Œuvres complètes

sous la direction d'ensemble de Jauffrey Berthier, Nicolas Dubos, Arnaud Milanese

édition et traduction de Mickaël Popelard

Paris, Classiques Garnier, coll. Textes de philosophie, 2022

Ce volume rassemble une nouvelle traduction de La Nouvelle Atlantide et deux écrits de jeunesse, inédits en français. Il propose de mettre en évidence le caractère à la fois divers et unitaire de la pensée de Bacon, qu’elle prenne une forme « littéraire » ou plus classiquement philosophique.

Table des matières…

Index des noms de lieux réels et fictifs…

*

Plan des Œuvres complètes de Bacon…