Texte latin édité, traduit et présenté par Sylvain Matton, Préface de Pierre Magnard

Professeur de philosophie grecque et latine au Collège royal de 1542 à 1561, auteur d’importants commentaires sur Aristote, le Milanais Francesco Vicomercato (ca 1512-1569) est tenu depuis Henri Busson pour l’un des princi­paux introducteurs en France de l’averroïsme padouan. C’est pour obtenir une telle chaire qu’il rédigea vers 1541 et dédia à Pierre du Chastel le premier livre de son De placitis naturalibus Platonis et Aristotelis, ac inter eos de illis consensione et dissensione (Des doctrines de Platon et d’Aristote concernant les choses naturelles, et de leur accord et désaccord sur ces doctrines), ouvrage inachevé qui s’invitait dans le débat alors en vogue sur la concordance des deux philoso­phes et l’existence d’une philosophia perennis. Mais loin d’être un simple écrit de circonstance, cet essai resté manuscrit constitue le premier fruit d’une étude comparée des philosophies de Platon et d’Aristote à laquelle Vicomercato s’appliqua en vérité sa vie durant, et qui lui apparaissait commandée par son travail même d’exégète du Stagirite.