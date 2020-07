Programme national d'œuvres pour l'enseignement de français pour l'année scolaire 2020-2021

Le programme de français fixe quatre objets d'étude pour la classe de première :

la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle

la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle

le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle

le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

Chacun des objets d'étude associe une œuvre (ou une section substantielle et cohérente d'une œuvre) et un parcours permettant de la situer dans son contexte historique et générique. Le programme national de douze œuvres, renouvelé par quart tous les ans, définit les œuvres par objet d'étude, parmi lesquelles le professeur en choisit une et son parcours associé.

La liste des œuvres et des parcours inscrits au programme de première pour l'année scolaire 2020-2021 et pour les épreuves anticipées de la session 2022 du baccalauréat est publiée dans une note de service.

Classe de première de la voie générale

Objet d'étude pour lequel les œuvres sont renouvelées

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

Molière, Le Malade imaginaire / parcours : spectacle et comédie.

Marivaux, Les Fausses confidences / parcours : théâtre et stratagème.

Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde / parcours : crise personnelle, crise familiale.

Objets d'étude pour lesquels les œuvres sont maintenues

La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle

Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : les mémoires d'une âme.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : alchimie poétique : la boue et l'or.

Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : modernité poétique ?

La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle

Montaigne, Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; « Des Coches », III, 6 [translation en français moderne autorisée] / parcours : notre monde vient d'en trouver un autre.

Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à XI) / parcours : imagination et pensée au XVIIe siècle.

Montesquieu, Lettres persanes / parcours : le regard éloigné.

Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle

Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves / parcours : individu, morale et société.

Stendhal, Le Rouge et Noir / parcours : le personnage de roman, esthétiques et valeurs.

Marguerite Yourcenar : Mémoires d'Hadrien / parcours : soi-même comme un autre.

Classe de première de la voie technologique

Objet d'étude pour lequel les œuvres sont renouvelées

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

Molière, Le Malade imaginaire / parcours : spectacle et comédie.

Marivaux, L'Île des esclaves / parcours : maîtres et valets.

Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde / parcours : crise personnelle, crise familiale.

Objets d'étude pour lesquels les œuvres sont maintenues

La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle

Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : les mémoires d'une âme.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : alchimie poétique : la boue et l'or.

Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : modernité poétique ?

La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle

Montaigne, Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; [translation en français moderne autorisée] / parcours : notre monde vient d'en trouver un autre.

Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à IX) / parcours : imagination et pensée au XVIIe siècle.

Voltaire, L'Ingénu / parcours : Voltaire, esprit des Lumières.

Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle

Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves / parcours : individu, morale et société.

Jules Verne, Voyage au centre de la Terre / parcours : science et fiction.

Nathalie Sarraute, Enfance / parcours : récit et connaissance de soi.