Adresse : Fondation Singer-Polignac, 43, avenue Georges Mandel 75116 Paris

France-Amérique latine :



Littérature et sciences humaines (1945-2020)



Paris, Fondation Singer Polignac, les 10, 11 et 12 mai 2022



Colloque organisé par les universités de CY Cergy Paris et Nantes,

en collaboration avec les universités de Londrina, Natal, Sao Paulo (Brésil) et de La Paz (Bolivie).



Ces rencontres se donnent pour objet de faire le point sur les très riches échanges culturels entre la France et les pays d’Amérique latine [GG2] dans le domaine littéraire, depuis la Seconde Guerre Mondiale jusqu’à nos jours. Par « littéraire », on entend autant la littérature à proprement parler (du récit fictionnel à la poésie, en passant par l’essai) que l’ensemble des sciences humaines, étant donné la forte corrélation entre ces domaines tout au long de la période étudiée (entre l’existentialisme et la déconstruction, en passant par le structuralisme et les différentes variables du poststructuralisme) [GG3]



On connaît la passion pour la littérature que partagent les acteurs du monde culturel des deux côtés de l’Atlantique, l’intensité des voyages d’écrivains entre les grandes capitales du monde latin. On connaît bien la French theory, la diffusion de la pensée française d’après-guerre et son appropriation créatrice dans le monde hispanophone, lusophone [GG4] et anglophone. Aussi curieux que cela puisse paraître, il[GG5] n’existe aucun travail de synthèse sur l’influence et la transformation de la pensée française en Amérique latine, aussi bien dans le monde hispanophone que dans le monde lusophone. Ce colloque propose un ensemble d’interventions filmées et diffusées sur le site de la Fondation Singer Polignac dont on espère qu’il servira de référence dans le domaine.



La notion d’échange suppose que l’on s’intéresse également à l’empreinte des pratiques francophones (l’Afrique ou la Caraïbe, si proche géographiquement et culturellement de l’Amérique latine) et que l’on accorde une place importante à la manière dont les cultures latino-américaines trouvent un écho en France et ailleurs. La littérature latino-américaine [GG6] a connu une réception considérable à Paris (en particulier le roman) – réception qui a touché toute l’Afrique francophone, au nord ou au sud du Sahara. Ainsi, le « réalisme merveilleux », le néo-baroque latino-américain [GG7] ont nourri de nombreux écrivains en quête de nouvelles formes d’écriture, moins orientées vers la culture française.

Seront ainsi abordés les œuvres et la réception d’écrivains et intellectuels aussi divers que Bourdieu, Borges, Carpentier, Deleuze, Foucault, Garcia Marquez, Glissant, Kourouma, Lévi-Strauss, Mammeri – autant de noms qui témoignent de la permanence et de l’intensité du dialogue culturel.

Une place particulière sera réservée à Roland Barthes dont la réception reste particulièrement vivante aujourd’hui.



PROGRAMME



Lundi 9 mai



14H-17H



Accueil



Introduction (Claude Coste, Gustavo Guerrero, Régis Tettamanzi)



Roland Barthes



Claude COSTE (CY Cergy Paris Université), « Barthes, Sarduy et le baroque »

Claudia AMIGO PINO (Universidade de São Paulo), « Barthes en Amérique Latine : une approche comparée »

Ester PINO ESTIVILL (Universitat de Barcelona, UB), « Barthes et l’Argentine »

Marcio BARBOSA (Universidade de Natal), « Leyla Perrone-Moisés et la France : un regard barthésien »



Mardi 10 mai



10H-13H



Roland Barthes



Laura BRANDINI (Universidade Estadual de Londrina), « Sarlo et Barthes : un instant dans la ville »

Marcelo VILLENA (Universidad Mayor de San Andrès, La Paz), « Barthes et al. : l’antépénultième lecture (incidents au fil des Andes) »



Sciences humaines



Corinne BLANCHAUD (CY Cergy Paris Université), « L'Héritage (français ou américain ?) de Claude Lévi-Strauss. »

Max HIDALGO (Universitat de Barcelona), « Usages et disséminations de la déconstruction au Brésil »



14H-17H



Sciences humaines



Magdalena CAMPORA (Universidad Católica Argentina), « La francofilia sin Francia ».

Mabel MORANA (Washington University In St.Louis), « Bourdieu, Foucault y America Latina »

Ignacio SANCHEZ-PRADO (Washington University In St.Louis), « El estructuralismo francés en la tierra de la filología. Poética, lenguaje y signo en los estudios literarios mexicanos »



Arts et littérature



Chantal LAPEYRE (CY Cergy Paris Université), « Concerts baroques »



Mercredi 11 mai



10H30-13H



Arts et littérature



Renée-Clémentine LUCIEN (Sorbonne Université), « Regards des écrivains martiniquais Aimé Césaire et Édouard Glissant sur l'art cubain »

Andy STAFFORD (University of Leeds), « « Histoire sans importance » : ou, Roberte Horth (Cayenne, 1905 - Paris, 1932), première écrivaine et ethnographe francophone guyanaise ? »

Khadidja KHELLADI (Université d’Alger 2), « La mort absurde des Aztèques. I. Le Banquet de Mouloud Mammeri : approche littéraire et anthropologique »

Boussad SAIM (École Normale Supérieure d’Alger), « L’enclavement du temps dans Cent ans de solitude de G- G. Marquez et La vie et demie de Sony Labou Tansi : approche comparative »



14H-16H



Arts et littérature



Julie AMIOT-GUILLOUET (CY Cergy Paris Université), « Le Fonds Sud Cinéma et le cinéma latino-américain : bilan et conclusions »



Gérard MACÉ, « La croisée des chemins » (entretien avec Claude Coste et Chantal Lapeyre)



Conclusions (Claudia Amigo Pino, Marcio Barbosa, Laura Brandini, Marcelo Villena)