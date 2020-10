Patrimoines linguistiques de France

Qu’est-ce que le patrimoine linguistique ? Quelles réalités historiques se trouvent sous l’appellation « Langues de France » ? Comment la variation linguistique peut être étudiée et transmise au plus grand nombre ? Ces sont quelques-unes des interrogations que cette formation intensive sur deux jours souhaite adresser pour permettre une connaissance plus approfondie des collections patrimoniales et les possibilités de les valoriser.

Du lundi 26 au mardi 27 avril 2021

Lieu : École nationale des chartes, 65, rue de Richelieu, 75002 Paris

Contact : formation.continue@chartes.psl.eu