Organisation : Programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » (BVH) du CESR. Avec le soutien du Consortium Cahier (TGIR Huma-Num) ainsi que de celui de l’Equipex Biblissima+ (« Programme d’investissements d’avenir », ANR-21-ESRE-0005).



Présentation de la formation



L’équipe « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » (BVH, CESR, UMR 7323 du CNRS) propose en 2022 de réitérer la formation « TEI 2 : encoder en XML-TEI » à destination des utilisateurs déjà familiers de ce langage ; pendant deux jours, les formateurs proposeront plusieurs modules pratiques d’approfondissement des spécifications et de personnalisation de la TEI pour des modélisations complexes de documents. Les participants seront invités à soumettre des cas spécifiques et des interrogations relatives à leur corpus encodé. Le dernier module “ouvert” leur permettra ainsi de bénéficier de l’expertise des formateurs qui discuteront des solutions applicables et TEI conformant.



Cette formation, dont la première session s’est tenue les 10-11 septembre 2021, est le fruit des efforts conjoints de chercheurs et d’institutions telles que le programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » du CESR, le consortium CAHIER de la TGIR Huma-Num, la MSH Val de Loire et le Réseau national des MSH.



Pour cette deuxième session (3-4 mai 2022), elle bénéficie du soutien du Consortium Cahier ainsi que de celui de l’Equipex Biblissima+ (« Programme d’investissements d’avenir », ANR-21-ESRE-0005).



Elle s’inscrit dans une action commune visant à encourager les chercheurs, les personnels des bibliothèques et des unités de recherche à s’approprier la TEI comme moyen d’édition et d’analyse des textes aussi bien pour des finalités scientifiques que de diffusion à l’intention du public plus large.



Objectifs



La formation a pour objectif de rendre les chercheurs plus autonomes dans leur travail de balisage en TEI. Dans des projets réels, on a souvent le besoin de travailler avec plusieurs standards à la fois, de modifier le contenu d’un certain attribut, de penser à l’architecture des données, à des chaînes éditoriales, à valider le balisage des collaborateurs. Cette formation vise donc à aborder l’utilisation de la TEI dans un contexte de recherche, où l’utilisation du standard se trouve différemment contextualisée.



La formation inclura la personnalisation de la TEI et la gestion des différents vocabulaires, la TEI pour la création des prosopographies et son interopérabilité avec des vocabulaires contrôlées (VIAF, Rameau), l’utilisation de la TEI pour des éditions des documents complexes (couches des corrections, mosaïque de matérialités différentes), et pour le contrôle qualité avec xPath. Une séance en atelier visera à trouver des solutions aux problèmes de balisage et aux questionnement posés par les participants sur leur propre projet.



La formation alternera théorie et travaux dirigés.



Public visé : Chercheurs, ingénieurs et doctorants ayant une connaissance de base du XML et de la TEI, travaillant couramment dans un projet de recherche employant la TEI

: Chercheurs, ingénieurs et doctorants ayant une connaissance de base du XML et de la TEI, travaillant couramment dans un projet de recherche employant la TEI Pré-requis : Avoir une bonne connaissance pratique et appliquée de la TEI et/ou avoir suivi une formation TEI permettant d’acquérir les bases poursuivie par une mise en application dans le cadre d’un projet de recherche ou de valorisation

Équipe pédagogique

Lou Burnard (Consultant indépendant, Co-fondateur de la TEI)

Mathieu Duboc (Ingénieur indépendant)

Alexei Lavrentiev (Ingénieur de recherche, CNRS, IHRIM, UMR 5317,Lyon)

Elena Pierazzo, Resp. pédagogique de la formation (Pr., Université de Tours – CESR)

Programme

Jour #1 – Mardi 3 mai 2022

09:00 – 09:30 Accueil des participants. Les stagiaires pourront installer, se connecter et brancher leur propre ordinateur dans la salle.

09:30 – 11:00 TEI customisation : principes & pratiques. Ajout et sélection des éléments et attributs pour créer son propre système TEI – Lou Burnard

11:00 – 11:30 Pause

11:30 – 13:00 TEI Corpus et XPath : dossiers XML comme base des données (dans Oxygen) – Elena Pierazzo

13:00 – 14:00 Déjeuner

14:00 – 15:30 TEI conformance : implications de la personnalisation ; intégration d’autres vocabulaires (par ex. MathML, MEI, EAD), usage de – Lou Burnard

15:30 – 16:00 Pause

16:00 – 17:30 Module au choix

1. et éditions utra-diplomatiques – Elena Pierazzo

2. Encodage linguistique : tokenisation, annotation “inline” et “standoff”, échange de données avec les outils de TAL (ud-pipe, taggeurs, etc.) – Alexei Lavrentiev



Jour #2 – Mercredi 4 mai 2022

09:30 – 11:00 TEI et prosopographie ; intégration avec les fichiers d’autorité (VIAF…) – Mathieu Duboc

11:00 – 11:30 Pause

11:30 – 13:00 Architecture des données, chaînes éditoriales, gestion de fichier XML-TEI – Mathieu Duboc, Lou Burnard, Elena Pierazzo

13:00 – 14:00 Déjeuner

14:00 – 16:00 Séance de questions / réponses : les participants enverront les questions pour le 12 avril 2022 au plus tard (via le menu “Mes dépôts” en ligne). Les formateurs répondront dans une forme semi-organisée. – Lou Burnard, Mathieu Duboc, Alexei Lavrentiev, Elena Pierazzo



Modalités de candidatures

20 places

Formation gratuite

Les frais de missions (transport, hébergement, repas) sont à la charge des candidats ou de leur employeur. Les deux déjeuners seront pris en charge par les organisateurs

La candidature doit être déposée en ligne (prévoir un CV court et une lettre de motivation présentant votre projet TEI).



Informations & candidatures :

jusqu’au 4 avril 2022 avant midi, en ligne via : https://formation-tei-2.sciencesconf.org

Planning des candidatures

Date limite de candidature (via le menu Candidature) : 4 avril avant midi

Date limite d’évaluation des candidatures et réponses aux candidats : 5 avril 2022

Avec le courriel d’acceptation, il sera demandé aux participants de rédiger et transmettre aux formateurs une liste de questions précises liées à leurs besoins et problématiques d’’encodage TEI. Ces questions feront l’objet d’une synthèse et d’une réponse des formateurs à l’occasion du dernier module de la formation.

Date limite de dépôt des questions pour les intervenants (via le menu Mes dépôts) : 12 avril 2022

Dates de la formation, en présentiel uniquement, à Tours : 3 & 4 mai 2022

Renseignements

Sandrine Breuil, CESR-BVH

02 47 36 79 80

sandrine.breuil@univ-tours.fr