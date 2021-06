Florence Orwat

Le rire chrétien de La Fontaine. Les "Contes et nouvelles en vers"

Editions Honoré Champion, collection "Lumière classique", 2021

EAN13 : 9782745355782.

442 p., broché.

68 €

Publiés entre 1664 et 1685, les Contes et nouvelles en vers de Jean de La Fontaine ont acquis la réputation d’être « un peu libres ». L’interdiction du volume de 1674 et les illustrations des peintres du XVIIIe siècle accréditèrent l’idée de leur frivole sensualité, voire celle de leurs licences transgressives. Mais les quelque soixante-dix pièces qui en constituent le corpus font-elles vraiment l’éloge des plaisirs et de l’otium érotique ? Sont-elles vraiment le fruit d’une pensée gagnée à la philosophie du Jardin ? C’est à ces questions, et à quelques autres, que s’attelle le présent essai en procédant à l’examen de ce que le poète appelait des « bagatelles ». Des bagatelles néanmoins singulièrement fidèles à la tradition silénique, à la culture antique et chrétienne du paradoxe et à la satire des Vices.

Professeur agrégé, docteur habilité (ENS/PSL), auteur d’un ouvrage sur la rêverie au XVIIe siècle publié par les éditions Champion, Florence Orwat enseigne en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles du lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Ses travaux portent sur la solitude, l’intime, les femmes et les marginalités littéraires à l’Âge classique.

