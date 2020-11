Marie Fleury Wullschleger,

Une littérature de marque(s).

La société de consommation dans le roman contemporain de langues française et allemande,

Steiner, 2020.

EAN13 : 9783515124959.

Depuis leur émergence au 19e siècle, la littérature met en scène des noms de marque et suscite ainsi un sentiment de familiarité chez le lecteur ou la lectrice qui les reconnaît. Leur usage dans des textes de fiction, d’abord sporadique, s’accentue à la fin du 20e siècle, pour devenir fréquent au tournant de l’an 2000. Le recours à un discours issu du monde commercial s’apparente alors à un geste «réaliste» de la littérature contemporaine, qui rompt avec le panfictionnalisme postmoderne. Marie Fleury Wullschleger se penche sur un procédé littéraire répandu, mais au sujet duquel il n’existe à ce jour que très peu de travaux de recherche. Dans une perspective comparatiste entre la France et l’Allemagne, elle examine les effets que le nom de marque provoque lorsqu’il apparaît à l’intérieur d’un univers fictionnel. Adoptant une démarche tant systématique qu’historique, l’auteure interroge la dimension référentielle de la marque, sa capacité à être traduite dans un contexte socioculturel différent, et la trace indexicale qu’elle laisse immanquablement dans le texte.

Lire un extrait de l'ouvrage (Introduction)…

Table des matières

La marque et le texte : définition et problématique | L’apparition d’un phénomène nouveau : occurrences et fonctionnalisation de la marque dans la littérature réaliste du 19e siècle | Deux univers postmodernes : Patrick Deville et Christian Kracht | Michel Houellebecq ou la consommation désabusée | Retenir le souvenir : Annie Ernaux et Meral Kureyshi | La ville, surface publicitaire, surface littéraire : Olivier Rolin et Ulrich Peltzer | Penser la marque en littérature | Synthèse générale | Bibliographie

L’auteure

Marie Fleury Wullschleger est actuellement chercheuse invitée au Centre d’Études et de Recherches sur l’Espace Germanophone de l’Université Sorbonne Nou-velle et boursière du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Elle a obtenu en 2019 un doctorat de la Freie Universität Berlin.