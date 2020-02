Filippo Tommasso Marinetti

La cuisine futuriste

Traduit et présenté par Nathalie Heinich

Les Impressions Nouvelles, collection "Hors série", 2020.

EAN13 : 9782874497520.

Un "classique" du futurisme, traduit et présenté par Nathalie Heinich, enfin de nouveau disponible

Le livre Le « Manifeste de la cuisine futuriste » fut publié en 1931 par Filippo Tommaso Marinetti, le père du Futurisme.

« Non content des immenses victoires picturales, littéraires, artistiques en somme, qu’il accumule depuis vingt ans, le Futurisme italien vise aujourd’hui à un renouvellement fondamental : il ose affronter une fois encore l’impopularité avec un programme de renouvellement total de la cuisine. »

Dans La Cuisine futuriste , traduit et préfacé par Nathalie Heinich, on trouvera, comme il se doit, à boire et à manger : non seulement un recueil de recettes pour repas futuristes et polyboissons, mais aussi, au gré des lectures, un manuel de diététique et un manifeste politique contre les pâtes, jugées néfastes à la grandeur de l’Italie, ou une tentative de lancement d’une nouvelle forme d’art. Tous usages sérieux qui ne devraient pas empêcher, à l’occasion, une lecture poétique ou ludique. Car avec cet « Ubu cuisinier », il y a aussi de quoi rire.

Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), écrivain italien, fut le fondateur du mouvement futuriste au début du XXe siècle. Selon lui, « le futurisme se fonde sur le renouvellement total de la sensibilité humaine produit par les grandes découvertes scientifiques. » Fillia, de son vrai nom Luigi Colombo (1904-1936), peintre et écrivain, est une figure importante du mouvement futuriste.

Nathalie Heinich, sociologue au CNRS, a publié de nombreux ouvrages portant sur le statut de l’artiste et de l’auteur (La Gloire de Van Gogh, Être écrivain, L’Élite artiste, etc.), sur l’art contemporain (Le Paradigme de l’art contemporain), sur les identités en crise (États de femme, Mères-filles), sur l’histoire de la sociologie (Pourquoi Bourdieu , Le Bêtisier du sociologue), et sur les valeurs (La Fabrique du patrimoine, De la visibilité, Des valeurs). Dans la veine autobiographique, elle a aussi publié Maisons perdues (éditions Thierry Marchaisse, 2013). En 2018, elle a publié Une histoire de France aux éditions Les Impressions Nouvelles.