Figures littéraires grecques en France et en Italie aux XIVe et XVe siècles

Édité par C. Gaullier-Bougassas



Langues: français, italien

S'approprier la Grèce antique en France et en Italie aux XIVe et XVe siècles.

Aux XIVe et XVe siècles, la Grèce suscite en Italie et en France un engouement nouveau, dans une tension entre admiration et méfiance face à l’altérité mal connue et mal perçue tant de son univers ancien que de son devenir byzantin. Se multiplient les œuvres en latin, en français et en italien qui évoquent le passé de la Grèce ancienne. Les héros et les héroïnes de la Grèce ancienne entrent dans des univers scripturaires nombreux qui manifestent des exploitations littéraires et esthétiques, mais aussi politiques, religieuses et éthiques très diverses. Ces appropriations ne cessent de s’élargir à des formes d’écriture nouvelles jusqu’à la fin du XVe siècle, entre réinterprétation, instrumentalisation, recréation poétique ou fidélité aux textes peu à peu redécouverts. Le présent ouvrage étudie la présence et l’exploitation des figures de la Grèce ancienne en France et en Italie aux XIVe et XVe siècles, et les nouvelles formes d’ « actualité » qu’elles prennent dans les textes, avec l’évolution du regard et de l’interprétation des auteurs, avec aussi les décalages qui existent entre l’Italie et la France.

Catherine Gaullier-Bougassas est professeur de langue et de littérature médiévales françaises à l’Université de Lille et membre senior de l'Institut universitaire de France. Elle est l'auteur de nombreuses études sur la réception de l'Antiquité et de la figure d'Alexandre le Grand au Moyen Age.



Table des matières :

Catherine Gaullier-Bougassas, Un engouement pour la Grèce ancienne en Italie, en France et dans les Pays-Bas bourguignons

Des images nouvelles de la Grèce ancienne : la question de l’héritage

Enrico Fenzi, Petrarca, il mondo greco, lastoria

Jean-Yves Tilliette, Alcibiade et les autres : les grands hommes de la Grèce antique selon le De casibus virorum illustrium de Boccace

Jean Devaux, La cour de Bourgogne au miroir de la Grèce ancienne : figures héroïques et légitimation du pouvoir

Stefania Cerrito, L’image de la Grèce ancienne dans la mise en prose brugeoise de l’Ovide moralisé

Constantin Bobas, Présences-absences de l’Antiquité grecque dans le Livre de la conqueste de la princée de l’Amorée, Chronique de Morée (XIVe siècle)

Transpositions et réinterprétations

Raffaella Zanni,« Medea crudele e dispietata » (Amorosa visione, IX, 26) : la figure de Médée dans l’œuvre de Boccace

Prunelle Deleville, Marylène Possamai-Pérez, Médée au Moyen Âge : les interprétations de l’Ovide moralisé

Anne-Marie Legaré, De la représentation des dieux antiques dans les manuscrits du Livre des Eschez amoureux moralisés

Jean-Claude Mühlethaler, Pénélope entre Moyen Âge et Renaissance : les XXI Epistres d’Ovide (BnF, fr. 874) d’Octovien de Saint-Gelais en contexte

Sandrine Hériché-Pradeau, La Sappho du XVe siècle, de la clergesse à la poetesse amoureuse

Anne Schoysman, Traductions et lectures de Xénophon au XVe siècle et au début du XVIe siècle

Figures grecques et création poétique

Anne Robin, La figure de Thésée dans le Teseida delle nozze d’Emilia de Boccace (vers 1338-1341) : garant de la loi, juge et législateur

Hélène Casanova-Robin, Le mythe de Thésée dans la Théséide de Galassio Vicentino (XVe siècle) : enjeux littéraires et réflexions éthiques

Laurence Bernard-Pradelle, Le De laboribus Herculis de Coluccio Salutati et l’influence des trois Couronnes

Anne-Hélène Miller, Mythes et exempla de la Grèce antique ou la reconfiguration des sources et de la vérité dans la Fontaine amoureuse de Guillaume de Machaut et la Prison amoureuse de Jean Froissart

Figures grecques et écriture historique

Catherine Gaullier-Bougassas, Hercule dans la Bouquechardière de Jean de Courcy : une exemplarité contrariée

Elena Koroleva, La légende d’Œdipe et sa réécriture dans la Bouquechardière de Jean de Courcy

Michele Campopiano, Héros grecs et mythes de fondation des villes italiennes aux XIVe et XVe siècles

Sarah Baudelle-Michels, Léonidas dans les histoires universelles françaises

Corinne Jouanno, Thémistocle de Grèce en Occident : enquête sur la fortune d’un héros des guerres Médiques à l’aube de la Renaissance

Planches en couleur

Index des noms des auteurs, des artistes et des œuvres

Table des illustrations

Table des matières

Online content:

