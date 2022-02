Dans le cadre du séminaire de Marc Escola (Université de Lausanne) "La Nouvelle Héloïse. Ce roman que nous sommes"

Martin Rueff (Université de Genève) proposera une conférence sur les rapports entre fiction et philosophie intitulée

"Fiction et système. L'économie de Clarens"

Le jeudi 24 mars, de 10h15 à 12h.

Université de Lausanne, Anthropole 4088, & en ligne, via Zoom : 306 814 0933

*

Poète, philosophe, traducteur, auteur de plusieurs essais sur la pensée de Rousseau, dont Foudroyante pitié et À coups redoublés. Anthropologie des passions et et doctrine de l'expression, Martin Rueff est le président de la Société Jean-Jacques Rousseau et directeur des Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau dont le tome 54 vient de paraître : "Les religions de Rousseau".