Fénelon,

Lettre à Louis XIV et autres écrits politiques

Préface de Pierre E. Leroy

Bartilliat, Omnia Poche, 2021

ISBN : 9782841004942

Parution : 01/07/2021

Prix : 10 €



Entre 1693 et 1695, Fénelon adresse au Roi de manière anonyme une lettre bouleversante dans laquelle il remet en cause sa politique. Le contexte s'y prêtait : de plus en plus se faisaient ressentir les horreurs de la guerre et la misère du peuple. Les difficultés s'étaient accumulées sur le royaume : mauvaises récoltes, réunion d'une grande partie de l'Europe au sein de la Ligue d'Augsbourg, entrée en guerre avec la France en 1688 avec des conséquences économiques, fiscales et sociales désastreuses pour le pays, crise religieuse avec l'influence de Mme de Maintenon. Fénelon en a bien conscience : « La France entière n'est plus q'un grand hôpital désolé et sans provision. » Cette lettre, un chef-d'œuvre de fougue et d'humanisme, annonce de futures tempêtes historiques qui n'arriveront qu'un siècle plus tard.

Deux textes accompagnent le volume : Examen de conscience sur les devoirs de la royauté et la Lettre au duc de Chevreuse.

Voir le livre et sa revue de presse sur le site de l'éditeur…